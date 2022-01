#Under19 | IL DERBY È NOSTRO



4-3 in casa del Toro con le doppiette di Iling-Junior e Bonetti



#Under19 | 5' | SUBITO IN VANTAGGIOOOOO



Il 2022 della Primavera della. A Biella la squadra di Bonatti, reduce dal ko contro il Cagliari con cui ha chiuso il 2021, cerca il riscatto contro i granata attualmente terzi in classifica.Milan, Dellavalle, N'Guessan, Reale, Angori; Di Marco, Savini, Garbett; Zanetti, Baeten, La MarcaCoppitelli. A disposizione: Vismara, Pagani, Sassi, Amadori, Ciammaglichella, Polenghi, Lindkvist, Rosa, Giorcelli, Antolini, Caccavo, Ansah.Senko; Mulazzi, Nzouango, Muharemovic, Turicchia; Mbangula, Omic, Bonetti, Iling; Cerri, Chibozo.All. Bonatti. A disposizione: Scaglia, Vinarcik, Citi, Hasa, Turco, Fiumanò, Solberg, Ledonne, Maressa.​: Sig. Carella della sezione di BariNervosismo in campo: espulsi Cerri (dalla panchina) e N'Guessan, dopo un accenno di rissaSenko e Muharemovic rischiano il pasticcio in area, ma il Torino non ne approfitta: palla in calcio d'angoloDoppio cambio nel Torino: escono Savini e La Marca, entrano Polenghi e CaccavoDoppio cambio nella Juve: Fiumanò e Hasa per Mbangula e CerriCi prova Chibozo! Gioco di gambe e conclusione di sinistro sul primo palo, Milan respinge in calcio d'angoloCambio nel Torino: esce Di Marco, entra Ciammaglichella67' - Cambio nel Torino: esce Baeten, entra RosaTorino pericoloso: colpo di testa di Garbett sugli sviluppi di un calcio di punizione, alto di pocoPunizione da posizione molto invitante per la Juve, masfrutta male l'opportunitàAmmonito Savini nel Torino: inizia il secondo tempo di Torino-Juventus, anche Ivan Juric in tribuna ad assistere al matchla Juventus vanifica un'ottima prima parte di gara con una serie di errori che permettono al Torino di ribaltarla, si va a riposo sul 2-1 per i granata47' - Ci prova Turicchia da fuori: alto di pocoAncora un errore in uscita della Juventus, ma stavolta Senso dice no a BaetenReazione Juve: bella giocata di Mbangula, ma il suo tiro viene smorzato e bloccato da Milaningenuità clamorosa di Nzouango che perde palla al limite dell'area, ne approfitta Zanetti che a tu per tu con Senko non sbagliaDopo un avvio ad altissima intensità, si abbassano un po' i ritmi del match: poche occasioni in questa fase di garaAmmonito per proteste il tecnico bianconero BonattiTuricchia rischia il secondo cartellino con un fallo che blocca una ripartenza del Toro: l'arbitro lo redarguisce verbalmenteIl Torino si rende pericoloso su situazioni da calcio da fermo, retroguardia bianconera un po' in affannoBaeten non sbaglia e spiazza Senko:- Calcio di rigore per il Torino: fallo di mano evidente di Turicchia, che viene ammonitoUn cross di Murazzi finisce sulla traversa, Iling-Junior spara alto il tap-in al voloAmmonito per simulazione il granata Baeten, dopo un non-contatto in area di rigore della JuventusPericoloso il Torino su calcio di punizione, Bonetti salva dopo un tap-in ravvicinatoOmic non ce la fa: entra Rohui al suo postoOmic a terra dopo un contrasto: brutta torsione della sua caviglia destraLa Juventus capitalizza subito un ottimo avvio di gara: l'ex Chelsea tira una bordata da fuori, fulminando un non perfetto MilanSblocca Iling-Junior con un gran tiro da fuori!PARTITI!