Il Derby Primavera è del Torino . I granata battono lanella 16esima giornata di campionato, bianconeri che ora portano a quattro le partite consecutive senza trovare un successo.Ottime risposte. Poi l'uscita sbadata: la Juve la perde proprio lì.Si balla abbastanza, e si balla proprio dal suo lato.Imposta con pazienza, ma la qualità è altrove. Di reparto no, non funziona.Uno dei pochi a provarci davvero. E a sfiorare il gol.Tanta corsa, poco altro. Serviva più concretezza.Non si vede, non si sente.- Botta alla schiena che lo manda ko. Prima non era stato irresistibile.Non dà realmente il cambio di passo.Poteva e doveva fare di più.Trame interessanti, ma si ferma sul più bello.Quella traversa grida ancora vendetta. La prestazione è stata giusta.Tanti tocchettini, manca il colpo di grazia.Addirittura basso a ricevere la palla: segnale emblematico delle difficoltà di oggi della Juve.Lotta, ma non vince.