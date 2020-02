Franco, elemento fondamentale della Primavera di Lamberto Zauli, ha parlato così a JTV. Qui, la scheda del centrocampista. "La stagione con la Primavera sta andando bene, abbiamo centrato qui tutti gli obiettivi. Sto cercando di andare al massimo, in fondo a tutto quello che stiamo facendo. Anche se siamo partiti male in campionato, ci siamo ripresi. Youth League siamo agli ottavi, in Coppa Italia siamo in finale. Zauli? Ha influito sul nostro andamento, sull'essere gruppo. Al'inizio è stato questo il problema, non eravamo affiatati, adesso il gruppo è il nostro punto di forza"."Ho fatto tanti ruoli. Posso giocare da play, mezzala, esterno, punta. Posso adattarmi facilmente, ho determinate caratteristiche. Sto cercando di aiutare la squadra, dando il meglio. Si deve migliorare in tutto, ma sul mancino e sul colpo di testa"."Ho iniziato al Brandizzo, a Chivasso, vicino Torino. Quando ho fatto 7 anni ho fatto provini per la Juve e il Torino, alla fine ho scelto la Juve. Tutti i mister in questi 10, 11 anni sono stati importanti. Spugna mi ha dato una mano nel cambio ruolo, Bovo nell'Under 15 è stato importante. Li ringrazio entrambi"."In Under 15 è stata la gratificazione che mancava a un po', che aspettavo. Contento di averglielo dato da capitano. Ci sono tanti giocatori a cui mi ispiro, ma Ronaldo è sicuramente il numero uno. Mi sono allenato tante volte con lui, è incredibile"."La Juve mi ha dato una mano in tutto, è un settore giovanile forte e insegna, oltre al calcio, la disciplina e l'andar bene a scuola".