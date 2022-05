Dopo il pareggio per 2-2 della Juventus Primavera di Andrea Bonatti i bianconeri tornano in campo per il recupero della 14^ giornata di campionato. Sfideranno il Cagliari in Sardegna mercoledì. L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali. Sarà il fischietto di Dario Di Francesco di Ostia Lido a dirigere il match, coadiuvato dagli assistenti Simone Piazzini di Prato e Francesco Collu di Oristano.