È scattato un turno diper Giuseppe, match analyst classe 1993 delladelche lunedì è scesa in campo a Vinovo nel match contro i pari età della, poi terminata 3 a 2 a favore degli ospiti. Come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo, il collaboratore del tecnico Paolo Sammarco è stato fermato "per avere, al 46° del secondo tempo, rivolto espressioni offensive ad un calciatore della squadra avversaria".