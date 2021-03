1









Questa mattina - fischio d'inizio alle 11 - la Juve Primavera sarà impegnata nel difficile campo della Spal, una delle squadre più interessanti del campionato di categoria. La compagine di Bonatti è reduce da una netta e convincente vittoria per 3 a 0 contro la Fiorentina che ha rilanciato i bianconeri che ora si trovano al terzo posto in classifica a -4 dalla Roma. L'Under 19 dovrà fare a meno del bomber Da Graca, convocato in Under 23 insieme a Miretti e Verduci. Indisponibili per infortunio Barrenechea, Turicchia e Fiumanò.



IL TABELLINO



Spal-Juventus: 1-0



Marcatori: (Moro 47')



Spal (4-3-3): Galeotti, Iskra, Yabre, Peda, Raitanen, Zanchetta (Simonetta 69'), Attys, Ellertsson, Moro, Campagna (Piht 65'), Colyn (Tunjov 65').​ A disp. Rigon, Csinger, Obbekjaer, Borsoi, Savona, Semprini, Mamas, Carra, Pinotti​. All. Scurto​

Juventus (4-4-2): Garofani; Mulazzi, De Winter (Nzouango 70'), Riccio, Ntenda; Soule, Omic, Pisapia (Bonetti 70'), Iling-Junior (Hasa 70'); Sekulov, Cerri​. A disp. Senko, Daffara, Maressa, Leo, Sekularac, Cotter.​ All. Bonatti



Ammonizioni: (Zanchetta 13', Omic 35', Moro 42', Iling 64', Peda 72')



Arbitro: ​Sig. Giuseppe Collu della sezione di Cagliari



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



79' - OCCASIONE SPAL, Piht prende la traversa da distanza ravvicinata



75' - OCCASIONE JUVE, Hasa danza in area e libera il sinistro, Galeotti vola e devia fuori



70' - Triplo cambio per Bonatti che prova a ribaltare le sorti del match



68' - Ci prova Pisapia al volo, conclusione completamente fuori misura



64' - Tiro dai 30 metri di Iling, palla che rimbalza davanti Galeotti che è bravo a deviare fuori



56' - Azione insistita della Juve, Omic ci prova dalla distanza ma la palla vola alta



47' - GOL SPAL, palla che filtra nell'area bianconera, da pochi passi Moro non sbaglia



46' - Si riparte!



INTERVALLO



44' - Buon inserimento di Sekulov che da posizione molto defilata prova il tiro al volo: la conclusione attraversa l'area piccola ed esce



42' - Gol annullato alla Spal per un fallo di mano precedente



35' - OCCASIONE JUVE, giocata magistrale di Cerri che si libera in area e prova a piazzare all'incrocio: palla fuori di un soffio



33' - TIro dalla distanza di Omic, palla che termina larga



28' - Iling-Junior segna ma l'arbitro annulla tutto per un fallo precedente di Sekulov



20' - Partita intensa fin qui, con le due squadre che si rispettano e non concedono spazi



10' - Ottima azione combinata Iling-Mulazzi con quest'ultimo che si inserisce in area ma viene murato dalla difesa spallina



1' - OCCASIONE SPAL, cross in mezzo, Campagna nell'area piccola colpisce ma Garofani si oppone



0' - Il direttore di gara Collu fischia l'inizio del match