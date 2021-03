Dopo la netta vittoria casalinga per 3 a 0 contro la Fiorentina, la Juve Primavera torna in campo domani a Ferrara per affrontare una delle squadre più interessanti del campionato di categoria: la Spal. La squadra di Bonatti, in questo momento, si trova al secondo posto in classifica, a pari punti con l'Inter. Davanti la Roma ha un margine di punti: ancora tutto in disucssione per quel che riguarda la vittoria finale. A fischiare l'inizio del match - alle ore 11 - sarà il signor Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, coadiuvato da Khaled Bahri di Sassari e Simone Piazzini di Prato.