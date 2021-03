2







di Marco Amato

Nonostante una buona prestazione complessiva, la Juve Primavera cade in casa della Spal e perde, proprio in favore dei ferraresi, la posizione in classifica. La squadra di Bonatti interpreta bene il match e i momenti della partita ma nonostante il possesso palla non riesce a trasformare in rete.



GAROFANI 6.5 – Intervento decisivo nel primo minuto di gioco e incolpevole sul gol



MULAZZI 7 – Attento alle incursioni avversarie e bravo a tagliare dentro l’area spallina, sempre presente in proiezione offensiva, soprattutto negli ultimi minuti di partita



DE WINTER 6 – Tanti anticipi, ruvido quando serve, ma nell'azione dell'1 a 0 è troppo leggera la marcatura su Moro (Dal 70' NZOUANGO 6.5 - Entra bene ed è decisivo nel recuperare palla e ribaltare l'azione)



RICCIO 6 – Una sbavatura in apertura rischia di regalare il vantaggio agli avversari, errore di lettura in occasione dell'1 a 0. La sufficienza, abbondante, arriva perché oltre agli errori ci sono stati diversi interventi difensivi decisivi



NTENDA 5.5 – Non riesce a trovare spazi sulla sinistra ed è in sofferenza quando gli avversari avanzano (Dall'80' LEO 6 - Attento, dà una mano in fase offensiva)



SOULE 6 – Qualche spunto ma troppo poco rispetto a quanto ci si aspetta dalle sue qualità (Dall'80' MARESSA 6 - Sfiora il gol sul finire di partita, si fa trovare pronto nei pochi minuti a disposizione)



OMIC 7 – “Dirige l’orchestra Ervin Omic”: prende in mano la bacchetta e detta i ritmi della squadra



PISAPIA 6.5 – Sempre pronto a spezzare le trame di gioco avversarie (Dal 70' BONETTI 5.5 - Poco preciso nelle imbucate, non riesce ad incidere)



ILING 7 – Una delle sue migliori prestazioni in bianconero, sempre nel vivo dell’azione, tanti dribbling che mettono in difficoltà la difesa spallina (Dal 70' HASA 6.5 - Nell'ultima parte di match crea diverse occasioni e rende frizzante la manovra offensiva, sfiora un gran gol sul finire del secondo tempo)



SEKULOV 6 – Prova sempre a inserirsi grazie alla sua facilità di corsa con palla al piede ma spesso viene rimbalzato dalla difesa avversaria



CERRI 6.5 – Nel primo tempo sfiora un gol pazzesco: smarcamento di tacco e palla piazzata che sfiora l’incrocio. Per il resto riceve pochi palloni per far male in area



All. BONATTI 6.5 - La squadra gioca in maniera intelligente, riuscendo a scavalcare il pressing alto della Spal e trovando spazi quando i ferraresi si chiudono nella trequarti. Purtroppo, però, manca cinismo negli ultimi metri e la porta avversaria rimane inviolata