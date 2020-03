La stagione della Juventus U19 è stata un escalation impressionante, mano a mano che la squadra, composta da tanti 2002, ha trovato la quadra tecnico tattica. E così, agli ordini dell'esordiente - almeno in bianconero - Lamberto Zauli, la Juve ha carburato, raccogliendo consensi e risultati. All'interno del gioco che il tecnico chiede ai suoi, fatto di possesso palla e pressing alto, come chiederebbe Maurizio Sarri alla prima squadra, è cruciale il ruolo ricoperto da Giuseppe Leone, mediano classe 2001, che ha vissuto un percorso di crescita particolare. Tra alti e bassi, infatti, Leone sembra aver risentito dei medesimi problemi di Miralem Pjanic, pariruolo tra i più grandi.



Infatti, anche le richieste di Zauli non sembrano essere così diverse da quelle di Sarri. Difficile rinunciare al proprio metronomo di centrocampo, anche se ogni tanto sbaglia a dare il tempo: così, la stagione di Leone è stata ricca di possibilità per dimostrare, anche se ancora non ha detto tutto. 19 presenze in campionato, 28 totali, Leone rappresenta una prima scelta, anche se Zauli continua a chiedere di verticalizzare maggiormente il suo gioco, di assumersi più responsabilità e non limitarsi al compitino del passaggio corto orizzontale. Pochi comfort, quindi, per un tipo di mediano che Zauli, quanto Sarri, vorrebbe vedere più dinamico, all'interno della manovra. Così, la stagione di Leone ha vissuto di qualche acuto, specialmente nella fase centrale, e troppi bassi invece per potersi aggiudicare una piena promozione. Eppure, la sensazione che passa, è che il punto di svolta sia lì, proprio dietro l'angolo.