Il portiere della primavera della Juventus Senko ha concesso un'intervista a La Stampa in cui si è parlato del suo trasferimento a Torino e la scelta della Juventus. Le sue parole:



JUVENTUS - "Ho fatto un provino con il Leicester, mentre ero ancora lì il mio procuratore mi ha detto dell’interesse della Juventus. Ho passato 2-3 giorni a Torino per capire l’ambiente, le strutture, e ho detto subito sì. Cosa avrei fatto se non fossi diventato calciatore? Quando avevo sei anni pensavo che avrei fatto l’autista di camion".