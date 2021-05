Dopo due pareggi consecutivi - contro Roma ed Empoli - la Juventus Primavera vuole tornare alla vittoria. La prima occasione utile sarà domenica, quando l'Under 19 bianconera scenderà in campo per affrontare il Sassuolo. Una gara da non sottovalutare, contro una buona squadra che sta meritando la posizione di metà classifica. A fischiare l'inizio dell'incontro - in programma alle 17 - sarà il signor ​Alessandro Di Graci della sezione di Como, coadiuvato da ​Marco Lencioni

della sezione di Lucca e ​Stefano Lenza della sezione di Firenze.