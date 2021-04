1









Alle 17 di oggi la Juventus Primavera scende in campo per sfidare la Sampdoria capolista del torneo con 38 punti. La squadra di Bonatti è reduce da un ottimo periodo di forma - dopo le convincenti vittorie e le ottime prestazioni offerte contro Ascoli e Milan - e in questo big match potrà misurare quelle che sono le ambizioni per il finale di stagione.



IL TABELLINO



Sampdoria-Juventus: 1-1



Marcatori: (Da Graca 43', Prelec 45')



Sampdoria (3-5-2): Zovko; Angileri, Siatounis, Obert; Ercolano, Trimboli, Yepes Laut, Brentan, Giordano; Di Stefano, Prelec. ​A disp. Saio, Aquino, Marrale, Paoletti, Francofonte, Napoli, Montevago, Somma, Pedicillo, Yayi Mpie, Sepe, Gaggero​. All. Tufano

Juventus (4-3-1-2): Garofani, Mulazzi, de Winter, Riccio, Ntenda; Miretti, Barrenechea, Iling; Soule; Da Graca, Sekulov​. A disp. Senko, Daffara, Fiumanò, Omic, Nzouango, Leo, Turicchia, Sekularac, Cotter, Cerri, Chibozo​. All. Bonatti



Ammonizioni: (Riccio (J) 67', Yepes (S) 77')



Arbitro: ​Signor Fabio Natilla della sezione di Molfetta



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



78' - GOL JUVE gioiello di Soulè!



64' - OCCASIONE JUVE, Soulé arriva in scivolata su una deviazione di Zovko ma non riesce a dare potenza al tiro all'altezza dell'area piccola



59' - OCCASIONE SAMP, paratona di Garofani che nega la doppietta a Prelec



57' - OCCASIONE JUVE, Iling-Junior entra in area in slalom e piazza il pallone con un sinistro a giro che termina di pochissimo sopra l'incrocio dei pali



55' - Suona la sveglia Iling-Junior con una conclusione dalla distanza potente ma fuori misura



46' - Via alla ripresa



INTERVALLO



45' - GOL SAMPDORIA, pareggia Prelec di testa



43' - GOL JUVENTUS, segna il solito Da Graca! Soulè prende palla al limite dell'area e trova l'imbucata perfetta per l'attaccante che da due passi scarica una bordata che interrompe la ppropria corsa sul fondo della rete



42' - Soulè si libera bene sulla trequarti e lascia partire il sinistro che, però, termina debole tra le mani di Zovko



35' - OCCASIONE SAMP, Prelec riceve fuori area e tira un missile che si stampa sulla traversa!



33' - Imbucata di Miretti per Da Graca che prova a calciare potente da posizione molto defilata, il tiro esce in rimessa laterale



29' - OCCASIONE JUVE, Sekulov approfitta di uno svarione difensivo blucerchiato, il suo tiro incrociato impatta contro le gambe di Zovko



24' - Trimboli salta Iling e dalla trequarti prova la conclusione: il tiro è forte ma centrale e facile preda di Garofani



21' - Gol annullato alla Sampdoria perché nello sviluppo dell'azione il pallone è uscito dal campo



18' - OCCASIONE JUVE, percussione di Mulazzi che serve Da Graca al centro dell'area. L'attaccante si gira in un fazzoletto e piazza il pallone: la sua conclusione, però, dà solo l'impressione di essere entrata in porta



8' - Tiro di Soule di destro, buona la costruzione ma la conclusione è debole e centrale



5' - Sekulov prova la giocata, ma la sua conclusione si alza alta oltre le barriere di protezione



1' - Si parte!