di Marco Amato

Dopo 10 risultati positivi, la Sampdoria cade per mano della Juventus Primavera. Ennesima prestazione di altissimo livello della squadra di Bonatti che torna da Genova con tre punti pesantissimi.



GAROFANI 7.5 - Nel primo tempo vola su una conclusione di Prelec, sempre attento e autorevole nel guidare il reparto arretrato. La finta sul finale di partita vale un brivido e mezzo punto in più



MULAZZI 6.5 - Bene nelle due fasi, si rende pericoloso nei pressi dell'area avversaria (Dal 94' CERRI s.v. - entra per aggiungere centimetri negli ultimi minuti)



DE WINTER 6.5 - Spesso è chiamato a fare la prima impostazione: lo fa sempre con grande tranquillità e precisione



RICCIO 6 - Una buona prova in copertura e in fase di anticipo. Macchia sulla prestazione: perde la marcatura di Prelec in occasione dell'1 a 1



NTENDA 6.5 - Dalle sue parti i blucerchiati faticano tremendamente a passare



MIRETTI 6 - Alcuni sprazzi di qualità. Il problema è questo, che si tratta solamente di sprazzi: manca la continuità BARRENECHEA 7.5 - Quando la situazione diventa caotica, Barrenechea risolve in mezzo al campo, con calma e grande pulizia tecnica. Inoltre, oggi lotta come un leone in mezzo al campo e guadagna la punizione trasformata da Soulé (Dall'85' OMIC s.v. - Si piazza in mezzo al campo e contribuisce ad alzare il muro)



ILING 6 - Un brutto primo tempo: troppi errori nel giro palla regalano il possesso agli avversari. Cresce nella ripresa, quando si costruisce due occasioni d'oro per portare in vantaggio la Juve (Dal 94' NZOUANGO s.v. - Bonatti si affida a lui per difendere sulle ultime palle alte del match)



SOULE 8 - Un assist - è il quarto consecutivo in 4 partite - e un gol su punizione che vale il prezzo del biglietto. Il suo mancino ci ricorda perché siamo innamorati del gioco del calcio (Dall'88' TURICCHIA s.v. - Dà una mano a difendere il vantaggio)



DA GRACA 7.5 - Sua, e ormai sembra scontato dirlo, la rete che sblocca il match. Non solo goleador, oggi dà una grossa mano alla manovra offensiva della Juve



SEKULOV 5.5 - Fallisce nel ruolo di collante tra i reparti, non riesce a trovare gli spazi per liberare la gamba (Dal 94' LEO s.v. - un difensore in più nelle fasi finali di partita)



All. BONATTI 8 - Una vittoria pesante, una prestazione ottima, l'ennesima nelle ultime uscite. Una squadra in crescita costante, che non ha mai paura di rischiare e giocare palla: una gioia per gli occhi!