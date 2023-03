Niente da fare per la Juventus, che fallisce l'aggancio alle primissime posizioni in classifica. Labatte nettamente la squadra diper 4-1: dopo il vantaggio di, assolo blucerchiato. Con doppietta di super Montevago, poi Migliardi e infine Chilafi.I colpi di testa di Montevago sembravano con calamita in direzione porta. Poteva fare di più? Probabilmente.Dalla sinistra della Samp, corse su corse. E pure assist. Fatica.Con Citi è concorso di colpe: la Juve, al centro della difesa, è tanto fragile.L'immagine della sua partita: Migliardi è in area, recupera palla, tocca e punta il secondo palo, prima di colpire secco. E Citi? In ritardo. Con poca cattiveria.Paga, come tutti, una partita negativa dell'intero reparto.Ci mette qualcosa in più. Qualcosa di diverso.Alla fine, il più pericoloso della squadra di Montero.Non dà quel brivido. E avrebbe potuto.Sicurezza dal dischetto. Ma gira spesso a vuoto senza palla.Il più dinamico, si ferma però alle buone intenzioni.Prova a dare una sterzata alla partita.Tante palle passano da lui. A tratti è troppo impreciso. E paga lo scontro con Montevago sull'ultimo gol Samp.Un bel tocco per Anghelé e si ricorda poco altro. Peccato: la qualità è evidente.Aveva sul destro il colpo che avrebbe potuto cambiare la partita.Si vede poco.La squadra dà costante sensazione di poter fare gol. O subirlo. Stavolta è andata male. E c'è tanto lavoro da fare.