di Marco Amato

La Juventus Primavera ha risentito del mese senza partite ed è sembrata a tratti frastornata. Nonostante questo, i giovani bianconeri sono rimasti sempre in partita e hanno dimostrato determinazione e un discreto stato di forma.



SENKO 5.5 - Non sono tutte sue le colpe sui gol subìti ma sulla rete di Milanese poteva fare di più



RICCIO 5.5 - Bravo nell'impostazione bassa e in fase di possesso, meno in fase difensiva



DE WINTER 5.5 - Diversi errori in chiusura e con il pallone tra i piedi



NZOUANGO 5.5 - Tenta di svegliare i suoi e si propone in avanti nella seconda parte del primo tempo, pure lui non perfetto nelle chiusure (dal 45' ILING 5.5 - Ha il compito di alzare i ritmi in fase offensiva, qualche spunto ma nulla di più)



MULAZZI 6 - Riesce ad avanzare con costanza, qualche buon cross in mezzo che crea occasioni pericolose



BARRENECHEA 5.5 - Troppo compassato in mezzo al campo, non riesce a dare velocità alla manovra (dal 66' LEDONNE 6 - Cerca di dare ordine a centrocampo)



PISAPIA 6 - Nessun errore in particolare ma nessuno spunto: partita appena sufficiente



NTENDA 6.5 - Qualche sgroppata sulla fascia, riesce ad avanzare e dona quantità alla manovra della squadra (dal 81' COTTER 6 - Entra con decisione e contribuisce all'assedio finale)



SOULE 6.5 - Qualche errore di troppo in impostazione ma la punizione calciata vale il prezzo del biglietto



CERRI 6.5 - Delizioso l'assist di testa a Da Graca, cerca spesso il partner d'attacco per fraseggiare (dal 66' BONETTI 6 - Entra bene e sfiora subito il gol con un bel tiro dal limite)



DA GRACA 7 - Segna ancora lui, porta sulle spalle il peso dell'attacco bianconero e si rende pericoloso in più occasioni