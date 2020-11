Dopo un periodo complicato e l'assenza dal campo durata un mese, torna sul rettangolo di gioco la Juventus Primavera guidata da Andrea Bonatti. I giovani bianconeri non hanno avuto la più semplice delle ripartenze: di fronte, infatti, la Roma capolista di De Rossi senior.



La diretta testuale su Ilbianconero.com:​



81' - Fase di stanca del match con i ritmi che si sono abbassati da entrambe le parti. La Juventus ci prova ma non trova la porta



71' - Bonetti stoppa al limite dell'area, tiro potente ma di poco impreciso



66' - Girandola di cambi per le due panchine: per la Juventus entrano Bonetti e Ledonne al posto di Cerri e Barrenechea



51' - GOL DELLA JUVENTUS: bravissimo Soule dal limite dell'area calcia la punizione con precisione, scavalca la barriera e riapre la partita



49' - Soule in area di controbalzo tenta di riaprire il match ma Boer chiude ancora la saracinesca



INTERVALLO



39' - GOL DELLA ROMA: Zalewski vince un rimpallo in area e da pochi metri gonfia la rete



32' - GOL DELLA ROMA: stop e tiro di Milanese che incrocia il tiro con precisione e infila in rete



24' - Prima Da Graca e poi Cerri colpiscono in area ma trovano l'opposizione della difesa giallorossa



22' - Da Graca sfiora il pareggio con un tiro potente sul primo palo parato dal portiere 17' - GOL DELLA JUVENTUS: Da Graca riapre il match, raccoglie in area l'assist di Cerri e di controbalzo infila il pallone nell'angolino



15' - Barrenechea suona la sveglia per i suoi: tiro da fuori area che sfiora il palo



14' - Roma vicina al terzo gol, Tall colpisce di testa in area e palla fuori di poco



11' - RADDOPPIO DELLA ROMA con Darboe che stoppa in area e piazza preciso sul secondo palo



7' - GOL DELLA ROMA, Ciervo in area colpisce con forza e infila alle spalle di Senko



5' - Tripi tenta il tiro dalla distanza: alto sopra la traversa



1' - Occasione per la Roma: Providence riceve palla in area, batti e ribatti e palla fuori di poco



0' - Ricci fischia il calcio d'inizio del match tra Roma e Juventus





IL TABELLINO



ROMA-JUVE: 4-1

Marcatori: (Ciervo 7', Darboe 11', Da Graca 17', Milanese 32', Zalewski 39', Soule 51')



ROMA (3-4-2-1): Boer; Ndiaye, Feratovic, Vicario, Milanese, Tripi, Ciervo, Darboe (Cassano 66'), Tall, Zalewski (Chierico 66'), Providence. A disp. Mastrantonio, Megyeri, Morichelli, Astrologo, Voelkerling, Muteba. Bamba, Tomassini, Buttaro, Bove. All. De Rossi.

JUVENTUS (3-4-1-2): Senko; Riccio, De Winter, Nzouango (Iling 45'); Mulazzi, Barrenechea (Ledonne 66'), Pisapia, Ntenda (Cotter 81'); Soule; Cerri (Bonetti '66), Da Graca. A disp. Raina, Ratti, Fiumanò, Dellavalle, Ventre, Sekularac, Rouhi, Amansour. All. Bonatti.



Arbitro: Sig. Marco Ricci da Firenze