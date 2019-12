Segui live il match di campionato Primavera tra Roma e Juventus. Calcio d'inizio alle ore 12.00



DIRETTA



96' Finisce qui! Decimo risultato utile di fila per la Juve di Zauli, dopo il triplice fischio altre scintille tra Da Graca e un giocatore della Roma ma tutto rientra subito con intervento di compagni e arbitro.



94' ROSSO PER PARODI! Il difensore della Roma simula in area dopo il tocco di Anzolin, l'arbitro non ha dubbi e gli mostra il secondo giallo e quindi il rosso



90' Cinque minuti di recupero



88' Per la Roma esce Zalewski al suo posto Bamba



87' Esce subito stoppa per Vlasenko.



85' GOZZI ESPULSO Grande nervosismo in campo: spallata di Gozzi a Zalewski a gioco fermo, si accende un parapiglia e l'arbitro espelle il difensore bianconero così come un panchinaro della Roma.



82' Grande parata di Israel su Riccardi che va al tiro in porta dopo una splendida serpentina ma trova la risposta del portiere bianconero.



79' Altra palla gol per la Juve che si sviluppa sulla sinistra: Da Graca non riesce a calciare a due passi dalla porta, forse anche disturbato da un compagno di squadra.



78' OCCASIONE JUVE! Ranocchia e Anzolin combinano sulla destra, il centrocampista calcia ad effetto sul secondo palo, la palla termina fuori di un soffio.



74' Esce proprio Sene, dentro Stoppa.



73' CHE OCCASIONE PER LA JUVE! Ripartenza letale della Juve, Bandeira pesca Sene in piena area che però calcia alto.



67' D'Orazio si accentra e calcia: Israel si distende e devia a lato.



66' Due cambi anche per la Juve: fuori Moreno e dentro Da Graca. Poi esce Leone per De Winter.



64' Doppio cambio per la Roma: fuori Sdaigui ed Estrella, dentro Tall e Darboe.



64' Sene pescato bene in area ma la palla, colpita di testa dall'attaccante della Juve, non trova la porta.



63' Punizione ravvicinata della Juve per fallo su Tongya. Sulla palla Moreno e Anzolin, verrà buttato un cross dentro.



59' ALTRA OCCASIONE PER LA ROMA! Estrella colpisce di testa da due passi, Anzolin è sulla linea di porta e allontana.



56' Fallo di Parodi su Moreno che viene ammonito: l'arbitro però era convinto di aver precedentemente mostrato il giallo al difensore della Roma a cui viene mostrato il rosso. Il direttore di gara si accorge dello sbaglio dopo pochi secondi, si scusa con la panchina ed i calciatori e la gara continua 11 contro 11.



55' MIRACOLO DI ISRAEL! D'Orazio a tu per tu con il portiere bianconero calcia di prima intenzione ma Israel è bravissimo a chiudere tutto lo specchio in uscita. Che parata!



51' Ahamada dal limite: para comodamente il portiere avversario



46' Cambio Roma: fuori Providence, dentro D'Orazio



46' Termina il primo tempo, Juve e Roma sono ferme sullo 0-0



45' Altra palla gol per la Juve, la più importante della partita! Cross di Bandeira, stacca Ranocchia vicino alla porta ma la palla termina alta!



45' Un minuto di recupero.



40' Ripartenza di Tongya fermata da Zalewski: giallo anche per lui.



38' Intervento a gamba alta di Bandeira: primo giallo della partita.



37' Primo cambio per la Roma: Zalewski per Chierico.



35' Angolo battuto dalla sinistra: Sene salta più alto di tutti, la palla termina alta.



34' Punizione da posizione ravvicinata ma angolata per i bianconeri: batte Moreno, Ranocchia è anticipato si un soffio e la palla termina in calcio d'angolo per la Juve.



31' Leone ci prova da lontano, Zamarion para in bagher. Stile non perfetto ma efficace.



25' Accelerazione di Moreno che costringe Trasciani a deviare la palla in angolo. Batte lo stesso Moreno ma la Roma riesce ad allontanare.



22' Prima timida occasione per la Juve: Ranocchia colpisce di testa in piena area ma da posizione defilata, blocca Zamarion sul primo palo.



19' Cross dalla destra della Roma allontanato di testa da Gozzi. Poi fallo in attacco dei giallorossi, punizione per la Juve.



15' Partita che ha grande ritmo, le squadre vanno da una parte all'altra del campo con grande velocità ma ancora nessuna palla gol importante, né per la Juve né per la Roma.



1' Si parte, batte la Juve





Roma (4-3-3): Zamarion; Parodi, Bianda, Trasciani, Semeraro; Chierico (37' Zalewski (87' Bamba)), Sdaigui (64' Tall), Tripi; Providence (46' D'Orazio), Estrella (64' Darboe), Riccardi. A disp. Boer, Plesnierowicz, Ndiaye, Milanese, Silipo, Besuijen. All. De Rossi.



Juventus (4-3-3): Israel; Bandeira, Dragusin, Gozzi, Anzolin; Ranocchia, Leone (66' De Winter), Ahamada; Tongya, Sene (74' Stoppa (87' Vlasenko)), Moreno (66' Da Graca). A disp. Garofani, Raina, Riccio, Sekulov, Abou, Gerbi. All. Zauli



Arbitro: Cascone​ di Nocera Inferiore



Ammoniti: 38' Bandeira (J), 40' ​Zalewski (R), 56' Parodi (R)



Espulsi: 85' Gozzi (J), 94' Parodi (R)