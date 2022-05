Si infrange contro la Roma il sogno scudetto della Juve Primavera, che nella semifinale playoff si rende comunque protagonista di un'ottima partita, giocata ad alti ritmi e con numerosi sprazzi di qualità. Ecco le nostre pagelle del match.



SENKO 7.5 - Al 36' compie un vero e proprio miracolo che tiene in vita la Juve, si ripete al 69' con un tocco decisivo per deviare in corner un pallone velenosissimo, e ancora al 78' con una parata straordinaria, sulla cui ribattuta arriva però il raddoppio giallorosso. Non può nulla su questa rete e nemmeno sulla prima, una splendida punizione che si infila all'angolino alle sue spalle. Interventi preziosi anche sul finale. Muro.

SAVONA 7 - Si propone spesso in avanti quasi in un ruolo da regista, ma resta una garanzia anche in fase difensiva. Prestazione più che positiva.

NZOUANGO 6.5 - Sfortunatissimo sulla traversa che avrebbe riportato la Juve sul pareggio, non impeccabile insieme al resto del reparto sul gol del raddoppio.

MUHAREMOVIC 6.5 - Un'ingenuità che costa caro sull'episodio che porta al gol, ma sulla punizione assegnata alla Roma resta più che qualche dubbio. In generale, una partita ordinata e positiva per gli equilibri della squadra. (dal 59' SEKULARAC 6 - Poco più di mezz'ora in cui si vede poco)

TURICCHIA 6.5 - Quando parte in velocità si fa fatica a fermarlo, è lui ad avviare buona parte delle azioni d'attacco bianconere (dal 78' ROUHI s.v)

MULAZZI 6.5 - Non particolarmente nel vivo del gioco ma a conti fatti gioca sempre pulito, senza errori.

OMIC 6.5 - Una grandissima occasione nei primi minuti di gioco, qualche altro spunto positivo ma soprattutto tanta sostanza nella linea mediana.

BONETTI 6.5 - Un super primo tempo, quando è protagonista di pressochè tutte le azioni pericolose della Juve e si rende prezioso anche in fase di recupero. Nella ripresa abbassa un po' il ritmo delle giocate (dal 59' TURCO 6 - Buon ingresso in campo, dà un po' di respiro alla squadra ma non basta).

ILING 6 - Primo tempo opaco, cresce un po' nella ripresa quando finisce a giocare anche da punta. A volte compie scelte rivedibili, non all'altezza della sua qualità, e va un po' in confusione sull'episodio che porta al gol del raddoppio giallorosso. Al 75' non sfrutta una buona chance per il pareggio.

HASA 7 - Schierato un po' a sorpresa come punta, si rende autore di una prestazione più che buona, con un'intraprendenza non scontata (dal 65' CERRI 6.5 - Entra convinto, prova ad alzare il baricentro della squadra quando però i compagni iniziano a sentire la fatica).

CHIBOZO 6 - A volte appare impacciato, solo di rado tenta l'uno contro uno per provare a sfondare in avanti. Non una giornata memorabile. (dal 78' STRIJDONCK s.v.)



BONATTI 7 - La sua Juve entra in campo arrembante, nel primo tempo meriterebbe quantomeno un gol per la mole di gioco e di occasioni create, con tante idee e spunti positivi. Buono anche l'approccio nel secondo tempo, ma la rete del raddoppio giallorosso spegne le ambizioni bianconere. Il grande lavoro fatto in stagione, comunque, non si cancella e darà certamente i suoi frutti.