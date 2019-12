di Lorenzo Bettoni

PRIMAVERA, ROMA-JUVE 0-0



Israel 7.5 – Migliore in campo della Juve. Decisivo in almeno tre occasioni nella ripresa.



Bandeira 6 – Ammonito nel primo tempo, cerca di fare buona guardia dietro. Sta trovando equilibrio.



Dragusin 6 – Sorpreso in un paio di occasioni ma ci pensa Israel a metterci una pezza.



Gozzi 6 – Pure lui non sempre impeccabile, il rosso sembra severo.



Anzolin 7 – Grande spinta in avanti, ci prova un paio di volte ma il portiere della Roma para sempre bene. Salva pure lui il risultato con un intevento sulla linea



Ranocchia 7 – Grande dinamismo in mezzo al campo: pressa, lancia, dribbla e in un paio di occasioni sfiora pure il gol Leone 5.5 – Non sempre la palla gira veloce. (66' De Winter 5.5 – Deve ancora adattarsi al nuovo campionato, qualche ingenuità in mezzo al campo)



Ahamada 6 – Non brillantissimo ma se la cava.



Tongya 6 – Offre qualche buono spunto ma raramente è pericoloso vicino all’area



Sene 5 – Solito sacrificio ma non è più lui sottoporta, si mangia un gol clamoroso prima di venire sostituito. (74' Stoppa sv (87’ Vlasenko sv))



Moreno 5 – Troppo fumoso, non salta quasi mai l’uomo e gira a largo dall’area (66' Da Graca 5.5 – Pasticcia su un pallone da sbattere in rete)



All. Zauli 6.5 – Quando si accorge che non può vincerla fa in modo di non perderla. La Juve è tenuta su da Israel ma costruisce almeno 2-3 nitide palle gol. In casa della Roma non è poco.



Roma: Zamarion 6.5; Parodi 5, Bianda 6, Trasciani 6, Semeraro 6.5; Chierico 5.5 (37' Zalewski 6 (88’ Bamba sv)), Sdaigui 6 (64' Tall 6), Tripi 5.5; Providence 5.5 (46' D'Orazio 6.5), Estrella 5.5 (64' Darboe 5.5), Riccardi 6.5. All. De Rossi 6.