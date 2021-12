Dopo la partita di campionata pareggiata contro lacapolista, e la vittoria in Coppa Italia contro la, torna in campo la. La squadra di Andrea Bonatti affronta alle 11 il, in una gara complicata, visti i tanti impegni ravvicinati.: 0-0: Lucatelli; Staver, Sakho, Palmentieri, Colazzilli; Colarelli, Kuqi, Caliò; Delle Monache, Blanuta, Salvatore​.. Servalli, Postiglione, Scipione, Madonna, Mehic D., Mehic A., Dieye, Mandrone, Scipioni, Galfano, Stampella, Sayari​.. Iervese​: Scaglia; Savona, Dellavalle, Nzouango, Turicchia; Chibozo, Omic, Bonetti, Iling; Turco (Mbangula 20'), Cerri.​. Senko, Ratti, Mulazzi, Rouhi, Doratiotto, Solberg, Ledonne, Sekularac, Strijdonck, Maressa, Citi​.. Bonatti: Lucatelli (P): ​signor ​Marco Ricci della sezione di Firenze40' - OCCASIONE JUVE, Cerri entra in area e incrocia il destro, palla a fil di palo: buona la transizione id bonetti che ruba palla e ribalta velocemente l'azione30' - Continua a spingere la Juve, Chibozo allarga per Mabngula che perde un tempo di gioco e il suo tiro viene deviato fuori27' - OCCASIONE JUVE, Cerri cuce il gioco e allarga per Mbangula, cross corto per Savona che cerca il secondo palo: palla fuori di pochissimo20' - Turco costretto a uscire dopo il colpo ricevuto da Lucatelli: dentro Mbangula19' - OCCASIONE PESCARA, erroraccio di Turicchia che perde palla fuori dall'area bianconera, ne approfitta Delle Monache che entra in area e incorcia il tiro, palla fuori di poco14' - Lucatelli esce dai pali e, sulla trequarti, travolge Turco: cartellino giallo, ma ha rischiato molto di più6' - Ci prova anche Kugi dai 20 metri ma la conclusione è lontana dallo specchio della porta4' - Primo squillo per la squadra di casa, tiro dalla distanza di Colarelli, palla alta1' - Inizia la partita