La Juventus Primavera va ad un passo dalla vittoria in campionato, che mancava dal 6 dicembre. La squadra di Bonatti, però, è costretta a subire il pareggio al 90', dopo un errore individuale di Scaglia che sbaglia l'uscita su palla alta. Nel complesso, una prova non particolarmente brillante dei bianconeri, che risentono dei tanti impegni ravvicinatiSCAGLIA 5 - Uscita a vuoto al 90' che regala il pari al PescaraSAVONA 6.5 - Offre puntualmente un'opzione in più alla manovra offensiva, avanti e indietro sulla fascia sfiora anche il golDELLAVALLE 6 - Non sarebbe dovuto partire titolare, ma il problema fisico di Citi lo porta in campo dal 1': si cala subito nel match e offre una prova ordinata e senza sbavatureNZOUANGO 6 - Un po' impreciso nella prima costruzione, ma difensivamente si fa sempre trovare pronto. Concede la punizione da cui poi scaturisce il gol dell'1 a 1TURICCHIA 5.5 - Nel complesso la sua non è una brutta partita, ma nel primo tempo commette un erroraccio che per poco regala il vantaggio al Pescara. Da quel momento in poi, la sua prestazione calaCHIBOZO 6.5 - Accelerate che seminano il caos nella difesa avversaria, per ampi tratti è il più pericoloso dei suoi in avanti (Dal 78' STRIJDONCK sv)OMIC 5.5 - Alterna buone giocate a errori che regalano palla agli avversari, ma non entra mai nel vivo del giocoBONETTI 7 - Ribalta il fronte, taglia la difesa del Pescara e serve alla perfezione Mbangula per l'1 a 0. Un tipo di manovra ripetuto più volte nel corso del match (Dal 78' DORATIOTTO sv)ILING 5.5 - Sporco dal punto di vista tecnico, fatica a saltare il diretto avversario nell'1 contro 1 e liberare la gamba sull'esterno (Dall'85' ROUHI sv)TURCO 6 - Costretto a uscire nella prima parte del primo tempo, dopo un intervento scomposto del portiere avversario. Fino a lì, doveva ancora entrare in partita (Dal 20' MBANGULA 7 - Glaciale nell'occasione del gol, salta il portiere avversario e segna il gol che vale i tre punti: decisivo!)CERRI 6.5 - Non ha occasioni pulite per migliorare il suo score, ma fa un lavoro prezioso nel cucire il gioco (Dall'85' CITI sv)All. BONATTI 6 - Quest'oggi la squadra bianconera è poco brillante, pur concedendo poco e nulla al Pescara. Il vantaggio di Mbangula illude, nel finale il pari arriva per un errore individuale. Manca il ritorno alla vittoria in campionato