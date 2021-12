Dopo la partita di campionata pareggiata contro la Roma capolista, e la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio, torna in campo la Juventus Primavera. La squadra di Andrea Bonatti affronterà domani alle 11 il Pescara, in una gara complicata, visti i tanti impegni ravvicinati. A fischiare l'inizio del match il signor ​Marco Ricci della sezione di Firenze, coadiuvato da ​Ivan Catallo della sezione di Frosinone e ​Giovanni Dell'Orco della sezione di Policoro.