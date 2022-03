Anche Cherubini, Nedved e Storari sono arrivati a Vinovo per #JuveLiverpool di #UYL pic.twitter.com/o4vHuujhE9 — ilbianconero (@ilbianconerocom) March 15, 2022

Il vice di Massimiliano Allegri Marcoe Simonesono a Vinovo per assistere alla sfida di Youth League valida per i quarti di finale. I bianconeri alle 16 affronteranno il Liverpool per continuare a scrivere la storia. Per l'occasione in tribuna a supportare i ragazzi di mister Andrea Bonatti sono presenti in tribuna anche Marco Landucci e Simone Padoin.E' arrivata anche la dirigenza della Prima Squadra ad assistere alla gara: