Dopo Juve-Fiorentina, ecco Fiorentina-Juve. Atto secondo dopo le tante polemiche dei giorni scorsi tra le due società, finite a suon di botta e risposta tra Nedved e Commisso. Oggi le parti si riavvicineranno in occasione della semifinale d'andata della Coppa Italia Primavera, in scena alla 17 allo Stadio Franchi di Firenze. Di fronte due squadre che si sono già affrontate due settimane fa, con la Juve che ha battuto 2-1 la Viola a Vinovo. La Fiorentina campione in carica difende il titolo, i bianconeri vanno all'attacco. Appuntamento alle 17, gara in diretta testuale qui su ilBiancoNero.com, e live su Jtv e Viola Channel.