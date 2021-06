Jean Claude Ntenda, a JTV, ha parlato della prossima partita della Juve Primavera.



GIA' AFFRONTATI - "Fiorentina? Li abbiamo già affrontati due volte. È una buona squadra, con giocatori di qualità. Prepariamo questa partita come prepariamo tutte le altre. Sappiamo che la Fiorentina farà di tutto per provare a batterci. Starà a noi dare il massimo per vincere la partita".



LE BUONE PRESTAZIONI - "Ci conosciamo da diversi mesi. Ci troviamo bene e siamo come una grande famiglia. È questa la nostra forza. Bonatti? Dobbiamo essere concentrati sin dall’inizio delle partite e dobbiamo essere esigenti verso noi stessi. Mister Bonatti è un ottimo allenatore che ci fa crescere giorno dopo giorno. Grazie a lui cresciamo ogni giorno e saliamo di livello".



LA CRESCITA – "Ci sono tante cose dove possiamo migliorare. Anche se da quando sono arrivato ho già imparato molto. Ma ci sono ancora molti aspetti da migliorare e su cui lavorare. Soprattutto sul piede destro".