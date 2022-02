11









Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, la Juventus Primavera riparte da Napoli, dove sarà in campo per un'altra importante sfida del suo campionato. I bianconeri hanno iniziato molto bene nel 2022 e vogliono dare seguito a questo momento contro un Napoli che arriva da tre ko di fila. Una partita da affrontare con attenzione, per poi concentrarsi sui quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma, in programma mercoledì alle 12 a Vinovo. Resta l'emergenza a centrocampo da affrontare, ma già contro l'Atalanta Bonatti ha dimostrato di poter trovare soluzioni innovative.



IL TABELLINO



Napoli-Juventus LIVE: 0-5



Marcatori: 7' Cerri (J), 25' Savona (J), 60', 70', 80' Chibozo (J)



Napoli: Idasiak; Barba, Giannini (58' Di Dona), Marchisano, Hysaj, Costanzo, Vergara (81' Mané), Saco (81' Toccafondi). Cioffi (72' Mercurio), Spavone, D’Agostino (58' Ambrosino). All. Frustalupi.

Juventus: Daffara; Savona, Nzouango (58' Citi), Muharemovic, Rouhi (46' Fiumanò); Mulazzi (75' Ledonne), Bonetti, Sekularac, Turicchia (75' Maressa); Cerri (58' Chibozo), Mbangula. All. Bonatti



Ammonizioni: Cerri, Nzouango, Hysaj

Espulsioni: Hysaj

Arbitro: Sig. Daniele Perenzoni di Rovereto



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



90' FINISCE QUI: Una grande Juventus spazza via il Napoli e ottiene una vittoria importantissima che la proietta dietro la Roma in classifica



89' Juve vicina al sesto gol: incursione centrale di Bonetti, che però calcia alto sopra la traversa



81' Doppio cambio per il Napoli: dentro Toccafondi per Saco e Mané per Vergara



80' GOOL JUVE! Chibozo show, dribbling e destro sul secondo palo, 5-0 Juve e notte fonda per il Napoli



76' Napoli in 10 uomini: espulso Hysaj per doppia ammonizione



75' Cambi Juve: entrano Ledonne e Maressa per Mulazzi e Turicchia



72' Altra sostituzione nel Napoli: fuori Cioffi, dentro Mercurio



70' GOOOOL JUVE! Ancora Chibozo, che raccoglie il terzo assist della partita di Mulazzi! Dopo il terzo gol il Napoli ha dato l'impressione di mollare e la Juventus ne ha approfittato



60' GOOOL JUVE! Appena entrato, Chibozo ruba palla e scappa sulla sinistra e fulmina Idasiak. Nel miglior momento del Napoli, la Juventus trova un gol pesantissimo



58' Doppio cambio anche nel Napoli: entrano Ambrosino e Di Dona, fuori D'Agostino e Giannini



58' È un altro Napoli rispetto al primo tempo e Bonatti corre ai ripari: doppio cambio Juve, fuori Cerri e Nzouango, dentro Chibozo e Citi



57' Ancora Napoli: ci prova Giannini ma il suo tiro si spegne sull'esterno della rete



54' Ammonito Nzouango, costretto al fallo da un'ottima iniziativa di D'Agostino



52' Grande parata di Daffare su conclusione dal limite dell'area di Vergara



49' Ci prova ancora Cerri, ma il suo tiro non è preciso



46' Riparte il match. Un cambio nella Juve: entra Fiumanò, esce Rouhi



45+1' Finisce il primo tempo dopo un minuto di recupero: un'ottima Juve conduce 2-0 sul campo del Napoli



44' Occasione Juve! Cerri in ripartenza approfitta di un malinteso della difesa napoletana, ma a tu per tu con Idasiak si fa parare la conclusione



42' Napoli pericoloso: imbucata in area di Marchisano per Cioffi, che però conclude addosso a Daffara da pochissimi passi



35' Mbangula incontenibile, si guadagna una punizione poco sotto il vertice sinistro dell'area: calcia male Sekularac



30' Juve fluida e propositiva in attacco: altra bella combinazione al limite dell'area di rigore, ma la conclusione di Turicchia viene smorzata



25' GOOOL! Raddoppia la Juventus, segna Savona! Discesa sulla destra di Murazzi, che scarica per il difensore bianconero: diagonale chirurgico e Idasiak battuto



21' Discesa in area di Turicchia, la sua conclusione viene deviata in calcio d'angolo



13' Bella iniziativa di Mbangula, murato al momento della conclusione l'attaccante bianconero



12' Ottima chiusura di Muahremovic su una palla filtrante del Napoli indirizzata a Cioffi



7' GOOOL! Segna la Juventus: manovra ben orchestrata dai bianconeri che porta all'uno contro uno di Mulazzi in area, tiro cross su cui sbuca Cerri, che da due passi mette in porta. Vantaggio Juve.



1' Iniziata la sfida.