La pausa natalizia non ha fermato la Juventus, che conquista il tredicesimo risultato utile consecutivo grazie alla vittoria per 1-0 a Napoli. Tre punti importanti che gli permettono di accorciare in chiave playoff.



Tabellino e cronaca



IL TABELLINO



Napoli-Juve: 0-1



Marcatore: 14' Ranocchia



NAPOLI (4-3-1-2) - Idasiak; Zanoli (46′ Vrikkis), Senese, Manzi, Tsoungui (61′ Zanon); Virgilio, Labriola (61′ Vianni), Zedadka; Vrakas (46′ D’Onofrio); Palmieri (76′ Cioffi), Sgarbi.



JUVE (4-3-1-2) - Israel; Bandeira, Dragusin, Vlasenko, Anzolin; Ranocchia, Leone (79′ Sekulov), Ahamada; Tongya; Moreno, Da Graca (79′ Gerbi).



AMMONITI: Vianni (N); Leone, Vlasenko, Bandeira (J).



LA DIRETTA



93' Fischio finale! Il gol di Ranocchia regala i tre punti a Lamberto Zauli.



82' Giallo per Bandeira, fallo dal limite.



81' Moreno! Occasione Juve, il destro dal limite esce di pochissimo.



80' Napoli in avanti, ma la punizione non viene sfruttata.



79' Fuori Leone e Da Graca, dentro Sekulov e Gerbi per la Juve.



76' Spinge ancora la Juve. Dopo qualche iniziativa azzurra prima Tongya e poi Amahada spaventano il Napoli.

65' Ranocchia! Punizione con il destro a giro, palla vicina all'incrocio.



63' Ancora Napoli. Azione sulla sinistra e palla a rimorchio: il detro però è ribattuto in extremis dalla difesa bianconera.



60' Fase nervosa e dura della partita.



54′ Brivido Napoli. Sgarbi si gira bene in area e calcia: destro deviato che rischia di battere Israel. Calcio d'angolo.



50' Ammonito Leone, fallo a centrocampo.



46' Nel Napoli dentro Costanzo e D'Onofrio, fuori Zanoli e Vrakas.



46' Ore 14.01, si riparte.



45' Finisce il primo tempo. Tante occasioni per la Juve, che avrebbe potuto essere in vantaggio con più gol di scarto.



45' Altra super occasione per la Juve: Moreno liberato con uno schema su punizione in area, con il destro sporca il pallone che arriva su piedi di Da Graca che da due passi non impatta.



35' Ancora Anzolin! Bel rasoterra mancino su punizione, deviato in angolo con un guizzo.



34' Super azione di Leone, che trova lo spunto e calcia, ma il suo tiro sbatte sulla traversa.



26' Ci prova Anzolin, conclusione parata.



21′ Seconda occasione per Palmieri: tiro dalla distanza, fermato da Israel.



14' GOOOL! La Juve in vantaggio. Bella azione sulla sinistra, Moreno e Ranocchia innescano Tongya, cross in mezzo con il mancino e pallone raccolto ancora da Ranocchia, che spinge in rete.



9' Ancora pericoloso il Napoli. Schema su calcio d'angolo per liberare Palmieri, Israel lo anticipa all'ultimo.



7' Spinge la Juve, senza trovare lo spazio per concludere.



3' Subito pericoloso il Napoli! Traversa di Vrakas su punizione, decisiva la parata di Israel, che compie un mezzo miracolo.



1' Sono le 13.01, parte il match.