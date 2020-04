Pablo Moreno, attaccante della Juve Primavera ha lanciato un messaggio sui social contro il Coronavirus. "Mando un messaggio di forza a tutte quelle persone che stanno soffrendo da vicino le conseguenze del Covid-19 e un ringraziamento a tutti quelli che non smettono di combattere per la salute della nostra società. Vinceremo. Forza!". Il talento classe 2002, cresciuto a Barcellona è da un paio di stagioni a Torino. Quest'anno ha giocato sia per la Primavera allenata da Lamberto Zauli che per l'Under 23 allenato da Fabio Pecchia.