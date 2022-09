Mister, poco prima dell'inizio della, ha parlato così del momento della: "Inizia una nuova avventura per tutti noi. Per tanti ragazzi sarà la prima volta in Youth League, lo sarà anche per me e sono sicuro che la affronteremo nel migliore dei modi. Il nostro obiettivo è quello di tornare a Torino con una vittoria, ma ciò che sarà ancora più importante sarà trovare spunti di crescita anche in questa partita. Sappiamo, ovviamente, che non sarà una partita semplice, ma il nostro obiettivo sarà quello di giocarcela con il giusto spirito di gruppo che ci ha contraddistinto in questo inizio di stagione".