Il tecnico dellaPaoloha commentato ai nostri microfoni la sconfitta in Coppa Italia contro la- "Una delusione grande, quando siamo qua dobbiamo puntare a tutto. Ci siamo affrontati con la seconda squadra del campionato, tosta e fisica, ma sono convinto che abbiamo fatto bene in tutti gli aspetti. Loro non hanno creato palle gol, quasi nessuna... Queste sono partite che ci servono da vivere, quando ci sono poche palle gol sono i minimi particolari a fare la differenza, come nel gol: una palla ferma, una distrazione. Le giocate più pericolose le abbiamo create noi con i cross. Sono molto contento di Grosso che non giocava da un po', anche Scienza... Sono aspetti di crescita, quello che cerchiamo. Noi come allenatori dobbiamo aiutarli a crescere, i dirigenti ci dicono sempre questo".- "Sono 2007, hanno giocato contro una squadra di 2004 e li avete visti come sono fisicamente. Sono i ragazzi del futuro della Juve, ce ne sono altri che sono venuti con noi. Hanno tanta qualità, l'importante è come con la Next Gen che i ragazzi si trovino pronti per fare quel salto lì, come Anghelè e gli altri. Questo è il nostro lavoro, dobbiamo puntare sulla crescita. Stando qui bisogna crescere ma cercando di vincere perchè siamo la Juventus".- "Questo è un altro avversario rispetto al Frosinone, siamo alla 12^ giornata e sono secondi in classifica dopo aver vinto con il Milan e altre squadre che lotteranno per vincere o per i playoff. Sono felice di come abbiamo affrontato questa squadra, sono convinto che hanno un mister che ha vissuto grandi categorie. La Lazio lotterà per il titolo".