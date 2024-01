Mister Montero commenta così la vittoria della Juventus Primavera contro i pari età dell'Inter.





Juve-Inter Primavera: le parole di Montero

«È sempre importante vincere, per il morale e per la maglia che indossiamo. Siamo convinti di poter aiutare a crescere questi ragazzi vincendo e accettando le difficoltà della categoria. Non ci piace perdere, ovviamente, e sono contento della crescita dei miei ragazzi. Oggi l’Inter ha avuto più possesso, non è stata una partita come le altre, ma abbiamo vinto. In alcuni momenti della stagione abbiamo meritato di più e raccolto meno. Dobbiamo accettare tutto questo perché è parte del percorso. Il nostro dovere, però, è quello di puntare alla crescita attraverso le vittorie. Radu oggi ha giocato una grande partita contro una grande squadra. Credo sia un’altra dimostrazione di come stia lavorando la nostra Società, senza paura di rischiare, lanciando i propri giovani. Scienza? Michele sta raccogliendo i frutti dei suoi allenamenti. Io dico sempre che tutto ciò che accade la domenica non è altro che il frutto del lavoro di tutta la settimana, a partire dal lunedì. Tornando alla prova di squadra di oggi, sono soddisfatto. Abbiamo difeso bene, soprattutto nel secondo tempo dove abbiamo corretto alcune situazioni di gioco».