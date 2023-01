Paolo, dopo Juve-Lecce, ha parlato così ai nostri microfoni."Durante la sosta abbiamo lavorato sul fatto di non prendere gol, siamo una squadra offensiva e le occasioni le abbiamo. A livello difensivo abbiamo fatto bene, siamo contenti per questo esordio post Mondiale. Ci ha fatto bene che tanti si sono allenati con la prima squadra, si vede che sono più consapevoli di come affrontare la giornata. Hanno vissuto 40 giorni in prima squadra e mi fa felice che hanno l’atteggiamento giusto"."Cos'è mancato? Il gol. E secondo me avremmo dovuto giocare più velocemente. Il Lecce si è chiuso molto bene, in campionato ha preso pochi gol e in questi casi si deve giocare a due tocchi e cercare di più le diagonali. Ci è mancato quello e per quello non è arrivato il gol"."Spero sia fisso in Next Gen. Siamo felici che tanti giocatori vadano in prima squadra e sono tornati a loro volta felici. Deve essere un orgoglio che Huijsen si trovi in Next Gen".