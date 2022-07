Paolo, dopo la vittoria del torneo di Aesch, ha parlato così dei progressi della Primavera."La preparazione in vista della nuova stagione sta proseguendo molto bene. I ragazzi stanno lavorando con concentrazione e serietà e la dimostrazione ce l'hanno avuta subito qui in Svizzera, vincendo il torneo di Aesch. Torniamo a casa dopo questo ritiro molto soddisfatti, sicuramente per la coppa che abbiamo vinto, ma anche e soprattutto per la coesione di gruppo che si è creata. La nostra è una squadra compatta, con tanta voglia di lavorare e questa è la strada giusta per guardare avanti con ottimismo. Sono soddisfatto anche perché siamo riusciti a fare giocare praticamente tutti i ragazzi. Adesso affronteremo un altro torneo molto stimolante, il "Mamma Cairo", e sarà un altro banco di prova interessante per valutare il nostro livello in vista dell'inizio della stagione. Mando un saluto a tutti i tifosi della Juve".