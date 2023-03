Paolo Montero, allenatore della Juventus Primavera, ha rilasciato alcune parole dopo la sconfitta contro la Sampdoria per 4-1: "Una partita deludente, stiamo cercando di lavorare insieme ai ragazzi spiegando loro che ci sono tante finestre per salire in Next Gen o Prima Squadra. Dobbiamo dare un segnale da qui a fine campionato, è importante capire dove siamo, perché siamo la Juventus, e perché i ragazzi hanno qualità e questo lavoro che facciamo insieme può permettere loro di togliersi delle soddisfazioni".