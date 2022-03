Il centrocampista della Juventus Primavera Fabio Miretti ha parlato ai canali ufficiali della società bianconera dopo la vittoria per 2-0 sul Liverpool in Youth League. Le sue parole:



MIRETTI - ​"Sappiamo di aver compiuto un’impresa e ne siamo davvero orgogliosi ma adesso non vogliamo fermarci. Oggi abbiamo controllato il match per quasi tutta la partita, poi quell’uno-due ha messo tutto in discesa. Adesso dobbiamo ancora migliorare i dettagli, che sono quelli che fanno la differenza quando il livello si alza".