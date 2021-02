Fabio Miretti, nuovo punto fermo della Primavera bianconera, ha parlato a JTV.



EMOZIONE - "Sono stato molto contento della fiducia data da Zauli. Era la mia prima chiamata in Under 23, non mi sarei mai aspettato di esordire subito. E' stata un'emozione, comunque è stata la prima presenza tra i professionisti".



PERCORSO - "Sono arrivato alla Juve che avevo 8 anni dopo aver giocato a calcio quattro anni nella squadra del mio paese. Sono qui da 10 anni. Sì, sono a casa. Ho vissuto in una famiglia in cui la Juve era la squadra per cui tutti facevano il tifoso. Essere qui è emozionante".



CRESCITA - "Sono arrivato che ero un bambino e ora che ho 18 anni penso di essere cresciuto in tutto calcisticamente e umanamente".



RUOLO E ALLENATORI - "L'ideale è fare la mezzala. Mi sento di poter coprire tutti i ruoli del centrocampo. Bonatti? C'è un rapporto di fiducia e di stima reciprova, penso mi stia aiutando molto. Anche la fiducia che mi dà e quella che dà a tutti noi, considerando che siamo una squadra giovane, ci fa sentire bene. Zauli? Quello che mi ha detto prima dell'esordio non lo ricordo con precisione, ero molto emozionato. In quel momento ero concentrato su quello che dovevo fare in campo".



UNDER 19 - "Siamo un bel gruppo, unito, forte. Oltre ai miei compagni con cui ho giocato per anni anche quelli più grandi che comunque li conoscevo già vivendo in convitto, ci stanno dando una mano noi che soprattutto che siamo nuovi a questo mondo. Non ho staccato la spina? Il periodo in cui siamo stati fermo è stato di sconforto. Perché la nostra voglia era quella di giocare come sempre. Però allenandoci e stando vicini ci ha aiutato meglio, poi quando è ripreso il campionato è come se non fosse cambiato nulla".



IDOLI - "Fin da bambino il mio idolo è sempre stato Nedved. Non so bene il perché ma mi piaceva come giocatore. Ora ho un punto di riferimento che è De Bruyne sia per il ruolo che per le caratteristiche".