Dopo la sosta, e un turno saltato contro l'per il cluster creatosi all'interno della società toscana, laPrimavera torna in campo oggi alle ore 13 per sfidare i pari età del. La squadra rossonera si trova a soli due punti di distanza in classifica dai bianconeri e con una vittoria aggancerebbe le prime posizioni del girone.potrà contare nuovamente su Da Graca e de Winter, mentre dovrà fare a meno - oltre che a Chibozo e Pisapia indisponibili da tempo - di Leo, Nzouango, Senko e Verduci.(4-3-3): Jungdal; Coubis, Obaretin, Michelis, Kerkez; Frigerio, Brambilla, Mionic; El Hilali, Nasti, Roback.​. Moleri, Pseftis, Oddi, Pobi, Filì, Tahar, Tolomello, Saco, Cretti, Robotti, Tonin, N’Gbesso​.. Giunti(4-4-2): Garofani; Mulazzi, De Winter, Riccio, Ntenda; Soule, Miretti, Barrenechea, Iling-Junior; Da Graca, Sekulov.​. Raina, Scaglia, Fiumanò, Omic, Turicchia, Cotter, Sekularac, Cerri, Bonetti. ​Bonatti: ​sig. Matteo Marcenaro della sezione di Genova