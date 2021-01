Oggi al Vismara, la Juventus Primavera ha affrontato i pari età del Milan. Un test voluto da entrambe le squadre per prepararsi al meglio in vista del ritorno del campionato: i bianconeri giocheranno sabato con il Sassuolo. Attraverso l'account ufficiale della Juventus è emerso il risultato: 2-5 per i piccoli bianconeri, che hanno trionfato con la doppietta di Miretti e i gol di Chibozo, Turicchia e Barrenechea.