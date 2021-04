Con una delle migliori prestazioni stagionali, la Juve Primavera batte il Milan 1 a 0 - Interventi decisivi in serie, tempismo perfetto nelle uscite, salva il risultato in più occasioni- Dalla sua parte il Milan fatica a sfondare: chiusure decisive e non disdegna di partecipare alla manovra offensiva- Buon rientro dopo l'infortunio, sbaglio poco o nulla, ha un'occasione d'oro per raddoppiare il risultato ma il portiere rossonero è più bravo di lui- Un'ottima partita in chiusura e in impostazione. Un errore su Roback sul finire del primo tempo, però, rischia di macchiare la prestazione- C'è molta pressione sulla sua fascia di competenza ma lui alza il muro e rimbalza i tentativi rossoneri. C'è spazio anche per il suo marchio di fabbrica: dribbling sul diretto avversario per rientrare dentro al campo e ribaltare l'azione da difensiva in offensiva- Sul gol di Da Graca è autore di un assist favoloso, un mancino chirurgico che taglia tutta la difesa rossonera e mette l'attaccante nelle condizioni di dover solo spingere la palla in rete (Dall'89'- Dà una mano nel resistere alle avanzate rossonere)- Personalità e coraggio nel prendere palla al limite dell'area e cominciare l'azione dal basso; fantasia e tecnica superiore nel trovare tracce mai banali che mettono in difficoltà la difesa rossonera: oggi è una gioia per gli occhi (Dall'89'- Una manciata di minuti per dare una mano alla squadra)- Partita di sostanza e qualità. Insieme a Miretti forma un duo di centrocampo dalle altissime qualità tecniche, i suoi lanci millimetrici scavalcano la difesa e mettono le punte nelle condizioni di far male, a questo aggiunge tanta quantità quando c'è da sporcare il gioco avversario. Nella ripresa accusa il lungo stop e cala d'intensità e precisione (dall'80'- Dà il suo contributo, buon lancio per Da Graca appena entrato)- Consuma la fascia, ha una gran voglia e si vede quando va a pressare il terzino rossonero che gioca dalla sua parte. Mette più volte in difficoltà il Milan con le sue sgroppate, tecnicamente molto preciso e non disdegna di dare una mano a Ntenda in copertura. Nel secondo tempo cala fisicamente e Bonatti è pronto a sostituirlo (Dal 62'- Partita ordinata nelle due fasi)- Ancora una volta - la tredicesima in stagione - adempie al suo compito e fa gol. Oggi, però, sembra molto più coinvolto nella manovra- Spreca un'ottima occasione nel primo tempo. Svolge discretamente il ruolo di collante tra attacco e centrocampo, si sacrifica molto ma non è particolarmente pungente in avanti- La squadra gioca una delle migliori partite in stagione, il lavoro fatto in queste settimane c'è e si è visto. Pesa sul giudizio il cambio forse tardivo di Barrenechea che rischia di costare il pari e un infortunio per il calciatore