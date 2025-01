Primavera, Magnanelli: 'Rimontate due reti e poi rientrati. Ci portiamo la reazione'

Mister, dopo il successo della Primavera Juve contro l'Udinese, commenta così il match."Sono tre punti importanti, indubbiamente, per la classifica quelli ottenuti oggi. Sicuramente ci portiamo a casa la reazione e la prestazione del secondo tempo, il modo in cui abbiamo affrontato le difficoltà. Sulla carta, vedendo le posizioni in graduatoria delle due squadre prima del fischio d'inizio, questa partita poteva sembrare facile, ma noi sapevamo benissimo che non sarebbe stata semplice. Siamo andati sotto nel punteggio, addirittura di due reti, ma siamo stati bravi a restare con la testa dentro il match cercando di trovare delle soluzioni per risolvere i problemi incontrati nella prima frazione e siamo riusciti a ribaltare il risultato meritatamente".

"Ci tengo a fare i complimenti ai ragazzi e a sottolineare che ho un grandissimo gruppo a disposizione, di cui mi fido tantissimo. Abbiamo avuto la fortuna di recuperare qualche giocatore precedentemente fuori per infortunio e questo aspetto è importante per noi perché aumenta la competizione in settimana durante gli allenamenti e una sana competizione è proprio ciò che serve alla nostra squadra in questo momento della stagione. Ora ci riposeremo un paio di giorni e poi inizierà un vero e proprio tour de force in cui avremo bisogno delle energie di tutti per raggiungere i risultati che vogliamo".