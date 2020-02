Armando Madonna, allenatore dell'Inter Primavera, ha parlato al termine della partita pareggiata dai nerazzurri contro la Juventus, a Vinovo. Ecco le sue parole: "Reazione? La reazione c'è stata anche a Firenze e parecchie altre volte. Iniziamo male nel primo tempo, poi usciamo nel secondo anche con palle gol importanti: però, questo mi preoccupa. Perché poi le partite si possono perdere, se la Juve faceva il 2 a 0 si rischiava di non prenderla. Abbiamo meritato di arrivare al pari, qualche occasione anche per vincerla, ma se mi aveste chiesto all'intervallo sarei stato contento del pareggio. Non ci siamo accontentati dopo il pari, ma abbiamo pagato la grande pressione alta dei primi 30 minuti della ripresa. Ci siamo un po' fermati, ma è un calo fisico".