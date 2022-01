2









Una partita incredibile a Biella: la Juventus si aggiudica un derby Primavera combattuto, spettacolare e ad alta tensione. I giovani bianconeri di Bonatti prima vanno in vantaggio con Iling Jr., poi si fanno rimontare: nel secondo tempo, però, tre gol la portano ancora in vantaggio. Solo la rete finale di Zanetti dà un senso a un finale che si rivelerà nervoso e con poco calcio. Tre punti importantissimi per la Juventus, che si porta a 21 punti in classifica (a -1 dal sesto posto).



Le pagelle dei bianconeri:



SENKO 5,5: Imperfetto sulle due reti su azione del Torino, specialmente il 3-4 di Zanetti, nervoso nel finale.



MULAZZI 6: Si fa vedere in avanti con buone iniziative, ma in fase di non possesso non sempre dà garanzie.



NZOUANGO 5: Pesa l'erroraccio in occasione del 2-1 del Torino, che gli toglie anche un po' di serenità. Difende però con ordine nel finale.



MUHAREMOVIC 6,5: La sua sicurezza compensa l'incertezza di Nzouango: ottime chiusure e fortino blindato nel finale.



TURICCHIA 5,5: Causa il calcio di rigore del Torino con un intervento scomposto col braccio, poi rischia subito il secondo giallo. Rimedia con un secondo tempo ordinato. MBANGULA 5,5: Partita abbastanza sottotono la sua, senza giocate degne di nota e una continua ricerca della posizione in campo. Dal 78' HASA 7: Che impatto, il suo. Protagonista del 3-2 con una supergiocata, un sombrero che propizia la rete di Bonetti. Nel finale difende bene palla e innervosisce gli avversari.



OMIC sv. Dal 7' ROUHI 5,5: sulla falsa riga di Mbangula, non offre una prestazione indimenticabile e soffre i ritmi alti imposti dal Torini in alcuni momenti della gara.



BONETTI 7,5: I due gol parlano per lui, ma la sua è una partita anche di sostanza. Freddo in zona gol, bravo nel recuperare palloni: un valore aggiunto.



ILING JR 7,5: Accende e poi ribalta il derby, con un sinistro stasera caldissimo. Non sempre costante all'interno del match, ma capace di dialogare bene con Chibozo. E con un piede così, può andare lontano.



CERRI 6: L'impegno c'è, la pericolosità sotto porta un po' meno. Ma non è una partita facile per lui e il suo dialogo con i compagni gli vale comunque la sufficienza. Dal 79' FIUMANO': sv.



CHIBOZO 6,5: Come Iling, il suo rendimento non è sempre costante. Ma quando si accende sa fare la differenza: la combinazione con il compagno per il 3-2 bianconero ne è la prova. Dal 90' MARESSA: sv.



BONATTI 6: Una Juventus che parte bene, ma che cala nella fase centrale del match. Ma la squadra non esce mai dalla partita, anche quando la rimonta sembrava impensabile, e di questo gli va dato atto.