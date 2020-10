di Cristiano Corbo, inviato a Vinovo

Un gol in mischia dopo mille occasioni nitidissime da una parte e dall'altra. Juve-Milan termina 1-0: a deciderla è Pisapia, subentrato nella ripresa e uomo partita al primo tocco.



Ecco le pagelle della gara.



GAROFANI 6.5 - Piovono palloni, e lui è solido. Partita da attenzione massima, ma a fine gara deve ringraziare personalmente gli attaccanti del Milan per l'enorme benevolenza.



LEO 5 - Nervoso e spesso in ritardo. Con Sekulov più avanti non c'è praticamente dialogo.



RICCIO 6.5 - Fatica a contenere Capone, anche Olzer è una bella spina nel fianco, così come tenere sugli errori di Ntenda. Alla fine? Il suo sporchissimo lavoro è ancor più fondamentale.



DE WINTER 6 - Duro ed efficace negli uno contro uno, ma che fatica se c'è da rincorrere un avversario in profondità...



NTENDA 5 - Spaesato in fase offensiva, in affanno quando il Milan scaglia le frecce e punta (soprattutto) il lato destro del proprio campo. Una giornata da punto debole: ce ne saranno di migliori. MIRETTI 5 - Senza ritmo, poca inventiva e centrocampo bianconero che fa una fatica bestiale in fase di costruzione. "Colpa" sua.



BARRENECHEA 5 - Più gamba dei compagni, più interdizione, però fantasia zero. Pisapia era necessario perché non si fa gol mordendo caviglie.

PISAPIA 6.5 - Prova a inventare, rischia ed è fortunato: il gol premia un'ottima prestazione.



SEKULOV 5.5 - A metà, tra una prima parte da dimenticare e una seconda da rivedere se in calo d'autostima. Se cresce in personalità, è devastante.



ILING 5 - Rimbalza costantemente sulla difesa rossonera, di certo non impenetrabile. Tra i mille talenti posseduti o da possedere, l'ultimo passaggio non è tra questi.

SOULE 6.5 - Nella mischia, provando a cavarne qualcosa.. Ecco, cosa vien fuori? Un palo clamoroso e un assist di fortuna: i tre punti pesantissimi portano la sua firma.



BONETTI 5 - Pronti, via: grossa chance. Poi è tutta in salita e da mettere nel dimenticatoio.

COTTER 6 - Nel momento più catartico, fa quel che può. Compreso un sinistro pazzesco deviato magistralmente da Jungdal.



DA GRACA 5 - Ci si aspettava tanto, dal suo momento e dalla sua fisicità. Finisce inghiottito nella morsa dei centrali: peccato.

NZOUANGO s.v. - Pochi minuti: serviva tener duro, l'ha fatto.



BONATTI 5.5 - L'insoddisfazione non sarà certo per il risultato, acquisito più per caso che per merito: costruzione e attacco degli spazi, oggi, sono state prerogative Milan e non Juve. Cos'è successo?