di Cristiano Corbo, inviato a Vinovo

Un pari difficile da digerire, ma che Zauli accetta col sorriso: alla fine, a Vinovo, tra Juve e Inter termina 1-1. Al gol di Sekulov, ecco la risposta di Mulattieri. Qui, le pagelle.



ISRAEL 6 - E' la condanna di tutti i portieri: fai un errore, uno soltanto dopo una prestazione incredibile, e (quasi) tutto crolla. Pure il voto.



ANZOLIN 6 - Costante e costantemente in proiezione offensiva. Peccato che i compagni non rispondano ai solleciti continui.



VLASENKO 6.5 - Duro, pulito. Estremamente efficace. Tranne sul gol.



GOZZI 6 - Concorso di colpe (forse ne ha più del compagno). Per il resto? Mulattieri un mezzo incubo.



NTENDA 5 - Parte male, finisce meglio ma comunque rivedibile. Ambientamento in corso.



DE WINTER 5.5 - Era la prima da titolare in campionato: si sono capite un po' di scelte di Zauli.



LEONE 6 - Prova a dare ordine, ma senza guizzi si fa fatica. E lui per primo.

FAGIOLI 6 - Sui piazzati dà un'opzione interessante, ma ha il freno a mano tirato.



AHAMADA 6 - E' ovunque, ma resta ugualmente poco efficace. La Juve aveva bisogno di un altro piglio: il solito, il suo.

BARRENECHEA 5.5 - Ancora spaesato: dategli tempo.



TONGYA 6.5 - Bene tra le linee, quando c'era da smistare, da aiutare i compagni. Pecca di precisione, in fondo di lucidità. Ma quanto cresce.



SEKULOV 7 - E' il giocatore più pericoloso di questa squadra. E in più dà manforte continuo in fase di non possesso. Cosa volere di più?

DA GRACA 5.5 - Ha due volte la palla della vittoria: le spreca. Storia già vista.



SENE 5.5 - Tanto fumo, per niente arrosto. Dalle 13, in onda la carestia di Sene.

CHIBOZO 6 - Colpi e guizzi: ecco cosa gli ha chiesto Zauli. Ha obbedito per circa 10 minuti.



ZAULI 6 - Continua a non perdere, ma la Juve continua pure a non essere cinica. Sulla bilancia, cosa pesa di più?