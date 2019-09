Debutto con tris, e soprattutto con orgoglio e consapevolezza. La Juve di Zauli supera il primo ostacolo della stagione: contro l'Empoli è 3-0 grazie alla doppietta di Sene e al primi sigillo di Leo . Ecco le pagelle.Uscite basse, alte e totale attenzione. Poi, la perla sul destro di Belardinelli.Il gol è bello, per puntualità e importanza. Per il resto, gestisce alla grande.Il più sottotono, forse. Ekong è una spina nel fianco di cui non riesce quasi mai a liberarsi.Pochi minuti per incidere.Detta i tempi e crea un assist dal nulla. Fondamentale.Vecchio stampo. Di fisico e d'intelligenza.A fasi alterne, il compagno di reparto gli dà una mano. L'intesa, poi, si affinerà.Rincorre tutti come se fosse la sua missione di vita. Generoso e... fantastico.Sfiora il vantaggio all'inizio e poi si spegne. Ma è tipo da lavoro silenzioso.Normale amministrazione.Prima su angolo, poi con una botta feroce. Il bomber è qui, aspettando Moreno.Prova a sfruttare l'onda offensiva.Qualità evidente: però tra le linee si potrebbe lavorare meglio.Potenzialità tutte da esprimere.Fa la sua partita, senza particolarmente spiccare.Buona la prima, e buona in tutto. Perché c'è gioco e mentalità: da qui si può solo crescere.