JUVE-CREMONESE 3-0



Juve



Israel 6: praticamente mai impegnato.



Leo 7: incontenibile, segna il gol del vantaggio bianconero e ne sfiora un altro.



Dal 46’ Riccio 6: si limita al compitino.



Vlasenko 6,5: colpito duro da Spini, prende diverse botte ma regge bene e dirige la retroguardia alla perfezione.



Gozzi 6: come il compagno di reparto, impeccabile quando chiamato in causa.



Anzolin 6,5: inesauribile, combatte ed è sempre lucido nel gestire i possessi.



Ahamada 6,5: l’azione che porta al gol di Ranocchia nasce da lui. Poi tanta corsa e fisicità al servizio della squadra.



Dal 62’ Miretti 6,5: il ragazzo classe 2003 entra molto bene e sfiora il gol nei minuti di recupero con un bel diagonale. Occasione sfruttata.



Leone 5,5: non preciso in varie occasioni.



Ranocchia 7,5: devastante. Due gol, due conclusioni perfette. Match winner, quanto è mancato con l’Empoli.



Tongya 5: come Leone, poco attivo, non trova mai la posizione giusta in campo.



Dal 46’ Sekulov 6: non si nota ma sbaglia poco e nulla.



Petrelli 5: spreca una clamorosa occasione a pochi passi dal portiere avversario a inizio ripresa.



Dal 62’ Marques 6,5: bene anche il nuovo acquisto, pericoloso in due occasioni e vivace fino all’ultimo.



Sene 5,5: tanto movimento, ma non punge.



Dal 69’ Moreno 6,5: entra ed è subito decisivo. Assist per la doppietta di Ranocchia, poi semina il panico nella difesa della Cremonese.



All. Zauli 7: prepara e gestisce la gara nel miglior modo possibile.