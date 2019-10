pressoché incolpevole sui cinque gol subiti e si fa sempre trovare pronto sulle occasioni avversarie.si fa saltare da Colombini in occasione del gol del vantaggio, timido e incerto in fase difensiva.soffre gli assalti e la fisicità dei nerazzurri in fase offensiva.è il leader del reparto arretrato e copre, ma solo in parte, le incertezze dei compagni.perfetto l'assist per il pareggio di Sene, ma soffre in fase difensiva sulla sinistra (46'entra con piglio e si propone con regolarità anche in avanti, ma dietro traballa).impreciso e mai realmente nel vivo del gioco nel centrocampo bianconero (60'prova subito a rendersi pericoloso, ma si spegne alla distanza).: tra i migliori nella Juventus, è sempre nel vivo della manovra e crea pericoli all'Inter.una fiammata a inizio secondo tempo e nulla più.ha il talento per svoltare la partita in favore dei bianconeri, ma un infortunio lo ferma troppo presto (34'fa rimpiangere Fagioli sulla trequarti della Juventus).: il gol e non solo, è l'unica vera spina nel fianco nella difesa dell'Inter ().mai pericoloso, oggi è un fantasma nell'attacco bianconero (60': meglio, ma non molto, rispetto a Moreno).il confronto tra Juventus e Inter è impietoso, ma allo stesso modo è quello tra Madonna e Zauli. Dominante in Youth League, la squadra bianconera si spegne ancora in campionato e ora sono tre le sconfitte in quattro partite giocate. Serve una svolta, immediata.Pozzer 7; Kinkoue 7, Ntube 6.5, Pirola 6; Gianelli 6.5 (69' Vezzoni 6), Squizzato 7 (75' Attys SV), Agoume 7, Schirò 6.5 (85' Sami SV), Colombini 7 (69' Burgio 6.5); Mulattieri 7.5, Fonseca 7 (75' Gnonto 7). All. Madonna 8.