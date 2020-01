Non perdeva dalla gara interna di Youth League contro la Lokomotiv Mosca. Da lì, Zauli aveva fatto incetta di risultati positivi e soprattutto di prestazioni: ecco, fatale gli è stato il ritorno a 'casa'.Ecco le pagelle, qui invece trovate la cronaca Due reti prese. Anche un po' così. Per il resto, classica amministrazione.Non apre e non chiude, anche stavolta: Zauli probabilmente gli ha chiesto altro.Uno contro uno fatica. E l'Empoli la mette specialmente su questo piano.Meglio dei compagni, che non significa sufficienza piena.Solitamente è di un'altra caratura.Buttarsi dentro era la strada: troppo timido.Prova a costruire, finisce nell'imbuto dell'inconcludenza Juve.Né ordine, né disciplina.Intensità, niente di più.Continua a prendere gialli senza senso.Non dà più di Ahamada.La prestazione migliore del reparto.Grida ancora vendetta quella palla in mezzo, mal controllata, che avrebbe cambiato tutto.Un destro dalla distanza. E un po' di qualità.Poca roba. Zero motivazioni.Fatica maledettamente quando va per vie centrali.La squadra ha dato tutto. Peccato sia finita così la striscia vincente.