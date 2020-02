Cagliari-Juve, è 1-1. Al vantaggio di Lombardi, ecco la risposta pazzesca di Sekulov al minuto 88. Una gioia a metà per i bianconeri: continua la striscia positiva, ma che rammarico per quel finale così pieno di occasioni. Ecco le pagelle, qui trovate la cronaca e il tabellino. In uscita alta, bassa, tra i pali. Oggi è stato praticamente perfetto.Poca spinta, meno qualità.Dal suo lato il Cagliari spinge forte: è stato come ritrovarsi al centro di una bufera. Poteva solo limitare i danni.Un filo superiore al compagno di reparto. Questione di temperamento.Crea più pericoli di tutti, Ranocchia a parte. Peccato non sfruttare con costanza quel sinistro.Altra prova in sordina. In mezzo si passa sempre a fatica, ma un buon regista sa trovare strade alternative al traffico.Tocca la palla in maniera diversa. Ma per gli avversari è più preoccupazione che pena.Dà ordine.Conferma l'ottima stagione: destra, sinistra, percorre le tappe centrali. Uomo in più. Fosse solo più preciso...Classe 2003. Con un futuro radioso come pochi. Occhio alla sua esuberanza.Serviva qualcuno che si sacrificasse. E di responsabilità, Franco, se ne intende.Parte bene, chiude male. Zauli lo richiama quando pare non averne più (di pazienza...).La domanda è facile e intuibile: cosa sarebbe successo se non si fosse infortunato? Era partito bene. Molto bene.La profondità, questa sconosciuta.La Juve continua a non perdere. E Cagliari era un campo estremamente complicato. Bene così.