Salgono a otto le partite consecutive della Juventus senza sconfitta: dopo tre pareggi di fila la squadra di Bonatti ritrova la vittoria grazie al 2-1 sulla Lazio. I bianconeri salgono a 41 punti, -1 dalla Roma terza e -2 dall'Inter seconda e tre punti di distanza con la capolista Sampdoria: un ulteriore passo verso l'accesso ai playoff scudetto, che se conquistati da primi o secondi vorrebbe dire andare direttamente alle semifinali; altrimenti, la Juve dovrà giocare un turno in piàù partendo dai quarti.



Qui sotto le azioni principali di Lazio-Juve Primavera, minuto per minuto



95' - E' finita! La Juventus vince 2-1 grazie ai gol di Chibozo e Iling e fa un passo in avanti verso la qualificazione playoff.



91' - Brivido per la Juve: Garofani esce dall'area per respingere un pallone, Castigliani prova a beffarlo con un pallonetto ma il portiere bianconero ci arriva e devia in angolo.



90' - Cinque minuti di recupero.



82' - Due occasioni in un minuto per Omic: prima prova a chiuderla con un destro da fuori area, il pallone rimbalza male, Furlanetti non si fida e la devia in angolo; poi ancora di destro sfiora il palo alla sinistra del portiere avversario.



80' - Moro prova a piazzarla col destro, Garofani para facilmente.



67' - Bertini ci prova con un destro da fuori area ma incrocia troppo e il pallone va sul fondo.



57' - Primo gol in bianconero per Iling, che con un tap-in facile facile conclude un'azione partita da Miretti e sfrutta al massimo il cross di Sekulov.



53' - Azione insistita della Lazio e conclusa da Andrea Marino che salta due difensori con un piatto sinistro la mette sotto all'incrocio da posizione ravvicinata, imprendibile per Garofani.



49' - Bertini ci prova da fuori con un sinistro potente, bravo Garofani a deviare sopra alla traversa. Sul calcio d'anglo seguente Pica non trova la porta di testa.



46' - Ripartiti!



INTERVALLO



45' - Fine primo tempo: Juve al riposo in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Chibozo dopo appena 3'. L'attaccante classe 2003 è, finora, il migliore in campo.



39' - Giocata fenomenale di Chibozo, che vicino alla linea di fondo sulla fascia sinistra supera Franco con una bicicletta; supera anche Floriani e la mette in mezzo, ma il pallone non viene sfruttato dai compagni.



31' - Ancora Sekulov, ancora di destro: controlla un cross di Miretti, cerca il primo palo ma spara alto.



29' - Sekulov ci prova caricando il destro ma il pallone, deviato, è bloccato facilmente da Furlanetto.



26' - Dopo qualche fiammata nei primi minuti ritmi calano: primi due gialli del match, uno per parte a Ntenda e Marino.



12' - Bertini ci prova con un destro a giro da fuori area, pallone altissimo.



11' - Soulè ci prova con un esterno sinistro dal limite dell'area. Buona idea, ma pallone troppo debole e facile per il portiere avversario.



5' - Cross di Bertini dalla destra, Castigliani di testa manda a lato.



3' - Pronti via e Juve subito in vantaggio! Sekulov recupera un pallone in attacco e serve Chibozo in profondità, rasoterra sinistro a incrociare che supera Furlanetto.



1' - Partiti!



IL TABELLINO



Lazio-Juventus 1-2



Marcatori: 3' Chibozo (J), 53' A. Marino (L), 57' Iling.

Ammoniti: A. Marino, Czyz (L); Ntenda ((J).

Lazio (3-5-2): Furlanetto; Franco, Adeagbo (65' Sheu), Pica; Floriani Mussolini, Czyz (81' Tare), Bertini, A. Marino (74' Cerbara), T. Marino; Castigliani, Moro. A disp.: Peruzzi, Zappala, Cesaroni, Nimmemeer. All. Menichini

Juventus (4-4-2): Garofani; Mulazzi, Nzouango, Riccio, Ntenda; Soulè (78' Turicchia), Barrenechea (78' Omic), Miretti, Iling (84' Fiumano); Sekulov, Chibozo (63' Cerri). A disp.: Senko, Raina, Leo, Sekularac, Cotter. All. Bonatti.